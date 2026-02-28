住友生命保険は２０２６年度から、中堅社員の年収を大幅に増やす方針を固めた。金融業界で進む初任給の引き上げ競争とは一線を画し、２７年４月入社の大卒新入社員の初任給は据え置く。新入社員と比べて待遇改善が進んでいなかった中堅社員の不満を和らげ、離職を防ぐ狙いがある。新たな人事制度では、入社９年目以降の社員の処遇を見直す。仕事の役割に応じた等級や人事評価の区分を現在よりも細分化して組み合わせ、「役割給