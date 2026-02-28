【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比09銭円高ドル安の1ドル＝156円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1811〜21ドル、184円33〜43銭。米国がイランへの軍事圧力を強める中、両国の協議の動向を見極めたいとして、小動きだった。