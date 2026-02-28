イタリア・ミラノで路面電車が脱線し、2人が死亡、39人が重軽傷を負いました。ミラノ中心部で27日、路面電車が軌道を外れて激しく脱線し、沿道の建物に突っ込み、2人が死亡し、39人が重軽傷を負いました。事故直後には車両の下敷きになっている被害者もいたものとみられ、救急隊による救出活動が行われていました。事故を起こした路面電車は、全長が約25メートルの3両編成の車両で、約1年前から運行が始まったばかりでした。メロー