３歳牝馬ランキング（後編）大激戦の３歳牝馬戦線。春のクラシック二冠、ＧＩ桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）、ＧＩオークス（５月24日／東京・芝2400ｍ）の行方を占うことは、かなり難解を極めそうだ。ともあれ、Ｇ?チューリップ賞（３月1日／阪神・芝1600ｍ）、Ｇ?フィリーズレビュー（３月７日／阪神・芝1400ｍ）といった注目のトライアル戦が間近に迫っている今、３歳牝馬の現時点での格付けは気になるところ。はたし