冬の小倉も、はや今週が最終になりましたが、今回は一度も行けてなくて、みんなの楽しかった土産話を聞くばかり。競馬が終わってでも“冬コク”は行きたい場所なので残念です。早くも花粉症の季節ですが、私の場合は北海道に行くとその症状になります。こちらではならないので、白樺なのか分かりませんが北海道限定で、先週行ってきましたが、やはり北海道限定の花粉が飛んでいるようでした。チューリップ賞はスマートプリエ