人気ヘア＆メイクアップアーティストの𠮷粼沙世子さんと江端妃咲さんが今シーズンのトレンド肌の作り方をナビゲート！ 今回は、パウダー＆ハイライト編。ベース＆コントロールカラー編とファンデーション編も合わせてチェック！STEP4 パウダーファンデーションで仕上げたツヤ感を消さないように、パウダーはメイクが崩れやすい部分にだけポイント使いを。テカリや皮脂崩れを抑えつつ、肌のツヤに自然に溶け込むしっと