俳優の高橋克典（61）が28日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「野呂佳代ちゃんとのラジオ収録」とタレントで女優の野呂佳代とのラジオ収録2ショットを投稿した。「また今週もよく笑いました」とつづった。ネットでは「楽しそう！」「2ショット素敵」などの声が上がった。