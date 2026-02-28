「HEMING'S(ヘミングス)」が手がけるブランド「SOLEIL(ソレイユ)」から、スヌーピーのワンポイントをアクセントにしたデイリーユースなバッグ3型が登場。どんなスタイルにも溶け込みやすく、使い勝手も抜群だから持っていると重宝するはず！【写真】スヌーピーのワンポイントが映える「ヘミングス」のバッグ3型を見るまずひとつめは、「トートM」(4620円)。小ぶりながらも収納力バッチリなサイズ感で、折りたたみ傘に500ミリリット