「家事は女性の仕事」「力仕事は男性向き」などのイメージを無意識に持っていませんか？東京都生活文化局とKCJ GROUP株式会社（キッザニアの企画・運営）が行った調査では、大人の8割が「家事に向いている性別はない」と回答。一方、年齢が上がるほど、性別による思い込みが強まる傾向もうかがえました。【写真】無人駅のホーム、線路に落下した妊婦が気を失った！5分後には電車が……東京都がキッザニア東京で2023年から3年連続で