WBCのプールC実況を担当するスティーブン・ネルソン氏が甲子園球場を訪問大谷翔平投手らも所属するドジャースでお馴染みの名物実況が、日本の“聖地”を訪れて感激の声を上げている。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプールCの実況を務めるため来日している、ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のスティーブン・ネルソン氏。SNSに挙げたのは自らの“やりたいことリスト”だった。