1999年に結成され、国民的アイドルグループとなった嵐。2020年12月31日（木）にグループとしての活動を一時休止し、2026年3月13日（金）から始まるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって活動を終了する。嵐はこれまで、私たちにさまざまな夢や希望を届けてくれた。嵐はグループが強いだけでなく、一人一人の個性の強さが魅力の1つでもある。クランクイン！トレンドでは、ラストツアーまでのカウントダウン企