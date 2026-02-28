ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が開幕に間に合わない見通しとなった。27日（日本時間28日）、カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ハリス記者はXでこの日のロバーツ監督のコメントを紹介。スネルについて調整は進んでいるものの、まだ傾斜を使っての投球練習は行っていないとし、開幕に間に合うのは「難しい」と指揮官が認めたという。スネルは昨季、5年総額1億8200万ド