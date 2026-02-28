メッツが新加入のエース右腕フレディ・ペラルタ投手（29）を3月26日（日本時間27日）に行われるパイレーツとの開幕戦に先発させる予定だとAP通信が27日（同28日）に報じた。メッツは先月、将来有望なプロスペクト2人を放出し、2度のオールスター選出を誇るペラルタを獲得した。カルロス・メンドサ監督は同日、カージナルスとのオープン戦でペラルタが3回を投げ3奪三振と好投する前に、「フレディを獲得した時点で、ローテーシ