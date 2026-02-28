健康を維持するためには、食事の中でさまざまな食品から栄養素を摂取する必要があります。栄養素は単体で働くのではなく、さまざまな種類が組み合わさることで効率よく働く性質があります。実は、栄養素の中でも相性のいいものや悪いものがあるので、栄養素同士の相性を知って、毎日の食事で意識して取り入れてみるのもよいでしょう。この記事では相性のいい栄養素の具体例や食事方法、栄養が足りてるか不安なときに試したい食事の