人類の未来は、赤い惑星にかかっているかもしれません。火星への探査が進む中、私たちは新たなフロンティアに挑もうとしています。未知の世界で待ち受ける可能性と課題に、あなたも一緒に目を向けてみませんか?夏こそ満たしたい“大人の知識欲”シリーズ。今回は『宇宙と物理のしくみがわかる! すごすぎる宇宙・天文の図鑑』(KADOKAWA)より火星の話をお届けします。○■人類は火星に居住できるか?現在の技術で居住可能な太陽系の惑