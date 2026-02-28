ショットの構えとパッティングの構えで大きく異なるものとは！？ 下半身を使わないパッティング！だから、ツマ先は真っすぐに ショットの構えとパッティングの構えで大きく異なるものの中に、ツマ先の向きもあります。通常、アイアンやアプローチショットの場合、左足のツマ先を少し開きます。開くことによって体の回転かӜ