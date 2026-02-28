日本の潜在成長率は2025年7―9月期時点で＋0.5％と、内閣府は推計している。この数字への寄与度は、全要素生産性が＋0.4％ポイント、資本投入量が＋0.2％ポイント、労働時間が▲0.2％ポイント、就業者数が＋0.2％ポイントである。 高市早苗内閣は、大胆で戦略的な「危機管理投資」と「成長投資」を促し、こうした低い潜在成長率を高めて「強い経済｣を実現することを目指している。昨年11月に閣議決定された総合経済対策