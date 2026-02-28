ＩＴ・ハイテク株に売り傾向継続もまちまち＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は一時８００ドルを超える下げとなった。そのままであれば、１０カ月ぶりに月足で陰線が出るところであったが、その後買い戻しが入り、５２１ドル安で引けている。米インフレの高止まり警戒や、中東情勢が重石となったと見られる。終値はダウ工業株３０種平均が５２１．２８ドル安の４万８９７７．９２ドル、ナスダック総合指数が２１０