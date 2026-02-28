ポンドは一時の下げから反発、ドル円はもみ合い＝ＮＹ為替概況 東京市場で155円54銭を付けたドル円は、ロンドン市場午前に156円23銭まで反発した。その後、米債利回りの低下などを受けて再びドル売りとなり、155円84銭を付けたが、NY市場に入って再びドル高となり、高値を試す展開が見られた。米生産者物価指数（PPI）が市場予想を上回る伸びとなったこと、米国とイランの核協議が難航し、在イスラエル米大使館が緊急対応を行