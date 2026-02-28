◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルスの3回戦が27日に行われ、8強がそろいました。世界ランク10位の早田ひな選手が同5位の蒯曼選手(中国)に3−2(11−7、12−10、4−11、7−11、13−11)の激闘に勝利。過去3戦全敗の難敵に初勝利をあげて、天に両手を突き上げました。また前日の3回戦では、張本美和選手は大藤沙月選手との日本人対決に勝利。日本勢は2人が準々決勝進出となっていま