今回は、夫が上司に偽イクメンをバラされたエピソードを紹介します。いい気味だわ…「高学歴で収入は悪くないけど、家では最低モラハラ男な夫。そんな夫が育休をとったのですが、まったく育児なんてしませんよ。『育休は出世のため』というありえない理由で育休をとったんですから。そのくせSNSではイクメンアピールを毎日のようにしています。そんなある日、夫の勤務先の上司がウチを訪問するとかで、夫は『これで出世できるな』