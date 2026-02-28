お笑い芸人・永野とモグライダー・芝大輔が、以前の配信で反響を呼んだトークの波紋と、永野の「SNS引退」について語り合った。2月25日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。以前の配信でMrs. GREEN APPLEのキーボード・藤澤涼架について語った回が、30万回以上再生される反響があったという。しかし永野は、14年間続けていたX（旧・Twitter）やアメブロなどのSNSを完全にやめたばかりだと明か