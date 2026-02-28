『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が絶賛上映中の一方で、3月7日にNHKのEテレでアニメ映画『銀河鉄道の夜』（1985年）が放送される。どちらも「鉄道」が登場するアニメだが雰囲気は正反対。それでいて次々に起こる出来事に引っ張られ、スリリングな体験を共有している気にさせられる。ほかにも『銀河鉄道999』（1979年）や『海底超特急マリン・エクスプレス』（1979年／以下、マリン・エクスプレス）な