28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万8640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 62117.90円ボリンジャーバンド3σ 60031.40円ボリンジャーバンド2σ 58850.27円27日日経平均株価現物終値 58640.00円28日夜間取引終値 58544.00円5日移動平均 57944.90円ボリンジャーバンド1σ 57920.00円一目均衡表・転換線 5