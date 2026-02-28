28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比47ポイント安の3907.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4130.64ポイントボリンジャーバンド3σ 3999.32ポイントボリンジャーバンド2σ 3938.68ポイント27日TOPIX現物終値 3907.50ポイント28日夜間取引終値 3884.70ポイント5日移動平均 3867.99ポイントボリンジャーバンド1σ 3859