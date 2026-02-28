28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 789.17ポイントボリンジャーバンド3σ 777.70ポイント27日東証グロース市場250指数現物終値 769.38ポイントボリンジャーバンド2σ 756.00ポイント28日夜間取引終値 749.60ポイント5日移動平均 749.59ポイン