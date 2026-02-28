元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が28日までに自身のインスタグラムを更新。チャリティゴルフ大会に参加した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「PGM×ACCORDIA CHARITY GOLFプロアマトーナメント。去年に引き続き参加させていただきました」とつづり始めた。「明日行われる試合が男女ペアマッチということで、男子プロ、女子プロと一緒に回れる超豪華なプロアマトーナメントなのです」と説明。「同組