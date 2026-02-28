ドジャースが右腕キーナン・ミドルトン投手（32）とマイナー契約を結んだ。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が27日（日本時間28日）に解説記事を出した。ミドルトンはエンゼルス時代に大谷翔平のチームメート。有望視され、2017〜18年にエンゼルスでメジャー最初の2シーズン（いずれも途中昇格）を戦い、2018年は16試合で自己最多6セーブ。通算76イニングで防御率3.43、三振率の高さも際立っていたが、2019年にトミー