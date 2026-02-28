【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは27日、各地でオープン戦が行われ、ドジャースの山本由伸はアリゾナ州スコッツデールでのジャイアンツ戦に先発し、3回を投げ1本塁打を含む5安打2失点、4奪三振だった。ブルージェイズの岡本和真は打撃練習などに励み、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表合流のためキャンプを離れた。カブスの今永昇太は30球の投球練習を行った。ドジャースの佐々木朗希はキ