27日の国会で高市首相は、消費税率を引き下げるための法案を秋の臨時国会に提出したいと強調しました。また、皇位継承者に関する質問に対し「男系男子に限るのが適切」と発言しました。■小川代表「奈良のしょうゆ小瓶を頂いた」中道改革連合小川代表「この場でもう公にしてもいいと思うんですけど、私も首相からギフト頂いたことがあって」野党第一党・中道改革連合の小川代表が明かしたのは、高市首相との過去のエピソード。中