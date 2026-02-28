先週、米ニューオーリンズで逮捕されたシャイア・ラブーフの審問が行われ、保釈金10万ドル（約1500万円）の支払いと、薬物およびアルコール依存治療、薬物検査プログラムを受けるよう命じられた。【写真】シャイア・ラブーフ、背中一面に巨大タトゥー報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起こし、店を追い出された末、男性2人を