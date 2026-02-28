2026年1月に始まった冬ドラマの数々もそろそろ中盤戦に差し掛かっている。今回クランクイン！編集部では、2026年1月〜3月にかけて放送されている「冬ドラマ」から、お気に入りの作品を尋ねるアンケート調査。第1位に輝いたのは、伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）と松本穂香がダブル主演する『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）だった。【写真】「好きな2026年冬ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品