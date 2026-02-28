ディーン・フジオカが主演、瀧内公美が共演するドラマ『LOVED ONE（ラブドワン）』がフジテレビ系にて4月8日より毎週水曜22時に放送されることが決定。ディーンと瀧内は初共演となる。【写真】ディーンは変わり者の天才法医学者、瀧内公美は官僚の異色バディに！ソロ役ビジュアル完全オリジナル作品でとなる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実