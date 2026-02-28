激変ぶりが話題を呼んでいる歌手・華原朋美が、息子との最新ショットを公開した。華原は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「パナソニック様のお仕事で歌わせて頂きました」「同世代の方が多かったのでＭＣでも楽しい自由トークをさせて頂きましたもっと歌いたくてアンコールも掛けてくださった事、忘れませんありがとうございました」と記し、ショートのボブヘアで黒のロングドレスを着たショットを投稿。「息子