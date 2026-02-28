なでしこジャパン長谷川唯がチームの移り変わりを語るなでしこジャパンの主将MF長谷川唯が2月27日、女子ワールドカップ（W杯）アジア予選を兼ねた女子アジアカップに向け、トレーニング後にオンライン取材に応じた。海外の主要リーグでプレーする選手が増えた現状について「強度は今が一番高いと思う」と胸を張った。長谷川は昨年5月にニルス・ニールセン監督からキャプテンに任命された。3月4日にオーストラリアで開催されるA