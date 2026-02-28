〈五輪で3得点の元サッカー日本代表→年商300億円企業の社長に“驚きの転身”…大津祐樹（35）が明かす“現役時代にビジネスを始めたワケ”「23歳で株式投資を始めて…」〉から続くロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、日本代表としてもプレーした元サッカー選手の大津祐樹さん（35）。2023年12月に現役を引退し、2025年11月1日付けで、ブランド時計の中古品・新品販売などを手がける年商約300億円の企業「株式会