ソノホテルズ＆リゾーツアジアは、「ソノムーン名古屋」を名古屋駅前に開業する。エスコンジャパンリートが所有し、ポラリス・ホールディングスがマスターレッシーとなり、ソノホテルズ＆リゾーツアジアが運営を担う。名古屋の歴史、食文化、季節の祭典、土地の記憶からインスピレーションを得て、名古屋を感じられる滞在を提供する。アクセスは、名古屋駅から徒歩8分。