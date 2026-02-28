丼から立ち上る湯気にのって香りが鼻孔をくすぐる。まずはレンゲでスープをひと口。「はぁ、旨い」。余韻を感じながら、麺を啜る。「うーん、これこれ」。歳を重ねるにつれて、ラーメンの楽しみ方が変わった気がする。あっさりしたスープに、細めの麺。食べた瞬間の感動はもちろん、お腹と心が満たされてもなお口の中に残る心地の良い余韻が胸を打ち「また食べたい」と思わせる。それが50歳を超えても気にせず食べられる一杯ではな