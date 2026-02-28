JR東日本（東日本旅客鉄道）は、iOSおよびAndroid向けの「モバイルSuica」アプリをアップデートし、アプリ内でJRE POINTの利用ができる機能を追加した。 これまでは、JRE POINTをモバイルSuicaにチャージなどをする際は、Webサイトなどで事前申込をする必要があったが、今回のアップデートで、モバイルSuicaアプリ内で操作が完結するよう刷新された。 アプリ内で新たに提供される機能は、「JRE P