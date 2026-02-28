大谷の豪快なバッティング練習に大歓声があがった(C)産経新聞社驚きの声が絶えない。2月27日、野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドーム ナゴヤ）で中日との壮行試合を実施。5−3で勝利した。試合前の練習では、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組がフリー打撃を実施したが、その中でもファンを沸かせたのは、やはりドジャースの大谷翔平だ。【動画】圧倒的なパワーで柵越え