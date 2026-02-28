「歴史を振り返ると、がんは手術で切除するしか治療法のない時代が長くありました。日本ではいまだにその名残が強く、胃がんなら消化器外科、肺がんなら呼吸器外科というように、その部位の外科医が中心となって診るケースが多い。しかし世界的に見れば、がん治療はまず『クスリの専門家』が担うのが、もはや常識になっているんです」国立がん研究センター中央病院の後藤悌氏はこう話す。最先端のがん治療は日進月歩で発展し、かつ