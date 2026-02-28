「年末」に続いた重大発表世間がM-1グランプリの話題や帰省ラッシュ、あるいは新NISAの積立設定の見直しなどで慌ただしく過ごしている2025年の年末、政府から住宅ローンに関する重大な発表が立て続けに行われた。新聞やテレビのニュースでは、「住宅ローン減税、2030年まで延長」「子育て世帯への支援拡充」といった、一見すると耳触りのよい見出しがみられた。コメンテーターたちも「これで若い世代も家を買いやすくなる」「政府