いきものがかり・水野良樹さん（43）が14日、東京・目黒区にある『STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO』で、一夜限りの音楽イベントを開催。ライブのために制作された楽曲への思いや、伝えたいメッセージについて伺いました。この日行われたのは、『“考えること、つながること、つくること”をもっと豊かに楽しみたい』というコンセプトのもと、水野さんが2019年からスタートさせたプロジェクト『HIROBA』と、『STARBUCKS RESERVE