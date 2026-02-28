豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの墨俣一夜城（写真：Kouji_film／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第7話「決死の築城作戦」では、美濃攻めに乗り出した信長に対し、秀吉は墨俣（すのまた）城の攻略を買って出るが…