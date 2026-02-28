３歳牝馬ランキング（前編）昨年同様、今年の３歳牝馬戦線もかなりの混戦だ。まずそれを証明したのは、世代最初のＧＩとなる「２歳女王決定戦」阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）だ。断然人気のアランカール（牝３歳／父エピファネイア）が５着に敗れ、２番人気のスターアニス（牝３歳／父ドレフォン）が頂点に立った。激戦の阪神JFを制して２歳女王に輝いたスターアニス（黄帽）photo