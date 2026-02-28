『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（25）大阪ブルテオンエバデダン ラリー アイケー前編得点が決まって喜ぶエバデダン ラリー（左）と西田有志 photo by スポーツ報知/アフロ【ミドルとして"目立たなさ"を売りにする】大阪ブルテオンのエバデダン ラリー アイケー（25歳）は、ファンキーな髪型が示すように、その明るさで周りを和やかにする空気を持っている。集団のなかでネガティブな要素にならない。誰よ