近年の青学大マラソン挑戦に大きな影響を与えた吉田祐也（写真は2020年別大マラソン） photo by Kyodo News後編：青学大マラソン挑戦史箱根駅伝で圧倒的な強さを誇る青山学院大は2015年の初優勝以降、学生のフルマラソン参戦と強化方法を同時に模索してきた。昨年には、吉田祐也（GMOインターネットグループ）がOBとして初の世界陸上日本代表に選出されたが、箱根駅伝とセットでフルマラソンへの挑戦をチームとして実践している。