どうやれば効率よく仕事を進められるのか。臨床心理士の中島美鈴さんは「時間管理を妨げているのは、能力不足ではなく考え方だ。まずは、時間に支配される『すべき思考』からの脱却を始めるべきだ」という――。（第3回）※本稿は、中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Rawf8※写真はイメージです■"〜すべき思考"が時間管理を妨げ