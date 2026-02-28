日経新聞と読売新聞が報じた「中国系工作アカウント3000件」。この報道を受けて、SNSでは「スパイ防止法を急げ」の声が日増しに大きくなっている。外国代理人登録法の導入、機密保護法の強化など具体的な法案名まで飛び交い始めた。しかし、スパイ防止法で本当に日本を守れるのか。NATOと中国軍の資料を読み解くと、この法律が想定している「敵」と、実際に日本を攻撃している「敵」のあいだには、絶望的なズレがあることがわかる