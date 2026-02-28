瀬古利彦インタビュー（後編）本調子ではないなか二度目のマラソンを２時間７分台で走った黒田朝日Photo by AFLO SPORT箱根駅伝に出場する学生のマラソン挑戦。ここ数年は積極的に挑戦する選手が増え、しかも、結果も出ている。レジェンド・瀬古利彦氏はその背景や日本長距離界の現状をどう見ているのか。マラソンでも青学大の強さが目立つようになってきた理由、トラックとマラソン双方の重要性、世界との差、そして今後期待